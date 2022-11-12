Erdoğan: Karadeniz doğalgazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık (2)



BAKAN DÖNMEZ: 14 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE DOĞAL GAZLA BULUŞTURUYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'da 'Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide İlçelerine Doğal Gaz Verme Töreni'nde konuştu. Dönmez, geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketini hatırlatarak, selden zarar gören ilçeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu´ya doğal gaz arzı sağlanması için talimat verdiğine dikkat çekti. Dönmez, "Milletimize verdiğimiz sözü en kısa sürede yerine getirmek için çalışmalarımıza ivedilikle başladık. 14 ay gibi kısa bir sürede Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu´yu doğal gazla buluşturuyoruz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki çalışmalarla yakından alakadar oldu. Gelinen nokta hakkında bizlerden bilgi aldı. Sürecin bir an önce tamamlanması için gereken her şeyin ivedilikle yapılmasını talimatlandırdı. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri yakın ilgi ve alaka için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

'3 BİN 300 VATANDAŞIMIZ ABONE KAYDI YAPTIRDI'

Selden hemen sonra adeta bir şantiyeye dönüşen ilçelerde selin verdiği hasarın izlerini sildiklerini vurgulayarak, "Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve özel sektörümüz ilçelerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için iş birliği içerisinde faaliyetlerini yürütüyor. Doğal gaz dağıtım şirketimiz bölgede yoğun bir faaliyet göstererek ilk etapta taşıma yöntemi ile hamd olsun gazı en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırdı. Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu´ya doğal gazı ekim ayı içerisinde getirdik. Toplam 85 milyon liralık yatırım yaptık. Henüz daha 1 ay olmasına rağmen 30 bin nüfuslu 4 ilçemizde 3 bin 300 vatandaşımız abone kaydını yaptırdı. Kastamonu´nun 11 ilçesine daha doğal gaz arzı sağlayacağız. Toplam 1 milyar liralık yatırımla böylece yaklaşık 61 bin vatandaşımızı daha doğal gazın konforuyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

'ÜRETEN TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNİ SAĞLADIK'

Bakan Dönmez, 2018 yılından itibaren Türkiye´nin bütün şehir merkezlerindeki vatandaşların doğal gaz konforundan istifade ettiklerini kaydederek, "İl merkezlerinin ardından çalışmalarımızı ilçe ve beldelerimizde yoğunlaştırdık. Son 5 yılda 338 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz götürerek, doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 669´a yükselttik. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizde de doğal gaz arzını yaygınlaştırarak; üreten Türkiye´nin enerjisini sağladık. 2002´de doğal gaz kullanan Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) yokken, bugün 183 OSB´miz üretimde doğal gazdan yararlanıyor. Bu vesileyle, Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu´ya doğal gaz arzı sağlanmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sahada büyük bir özveriyle gayret gösteren doğal gaz dağıtım şirketimizin ve BOTAŞ´ın yetkililerine, bütün çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Doğal gazın vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi. (DHA)

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-11-12 16:02:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.