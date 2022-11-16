Kastamonu'da kamyonet, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde takla atıp, şarampole devrilen kamyonetteki sürücü Taci Damkacı (67) hayatını kaybetti, yanındaki Elvan Torun (70) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilkuyu köyü yolunda meydana geldi. Taci Damkacı yönetimindeki 37 KG 758 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Sürücü Damkacı hayatını kaybederken, yanındaki Elvan Torun ise yaralandı. Torun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taci Damkacı'nın cenazesi ise inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya

2022-11-16 16:56:02



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