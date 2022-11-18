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KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 40 kişi zehirlendi. Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay, saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz kaçağı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:

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Hastaneden görüntü

Ambulansların hastaneye gelmesi

Genel ve detayHaber-Kamera: Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Kastamonu

2022-11-18 00:23:55



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