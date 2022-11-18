Düğünde karbonmonoksitten zehirlenen 106 kişi taburcu oldu



Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU Valiliği, dün akşam Devrekani ilçesindeki düğün salonundan karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye başvuran 107 kişiden 106'sının taburcu edildiğini duyurdu. 1 kişinin de Ankara'daki hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Devrekani ilçesindeki düğün salonuna gelen davetlilerin saat 20.30 sıralarında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurduğu belirtildi. Açıklamada, "Başvuran kişilerin tamamının aynı düğün salonunda bulundukları tespit edilmiş olup, tıbbi değerlendirmelerde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi uyanmıştır. Kişilerin yemek ikramı almadıkları, ortak su kaynağından içmedikleri, salona girdiklerinde gaz kokusu aldıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır. Bahsi geçen olaydan 62 yetişkin, 45 çocuk olmak üzere toplamda 107 vatandaşımız etkilenmiştir. Devrekani ve Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tetkik ve tedavileri yapılan vatandaşlarımız taburcu edilmişlerdir. Ancak 1 vatandaşımız tedavi amaçlı olarak Ankara'ya sevk edilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-11-18 14:52:23



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