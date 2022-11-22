Okuldan uzaklaştırılan liseli, müdür yardımcısını bıçakladı

Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da, okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi B.K. (17), müdür yardımcısı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde, Aktekke Mahallesi'ndeki Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan B.K., belge almak için müdür yardımcısı Aziz B.'nin yanına gitti. B.K., burada tartıştığı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Aziz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2022-11-22 17:04:17
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