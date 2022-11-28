Yayaya çarpıp kaçan sürücü 144 saatlik görüntü incelenerek yakalandı



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da, kamyonetiyle Ahmet Acar'a (68) çarparak ölümüne neden olan Z.T., jandarmanın 144 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu 3 gün sonra yakalanıp, tutuklandı.

Kastamonu-Taşköprü yolu Ayvalı köyü mevkisinde 23 Kasım'da Ahmet Acar'ın cansız bedeni bulundu. Acar'ın araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekipler, 7 plaka takip sistemi (PTS), 58 mobese ve 9 güvenlik kamerasından toplam 144 saatlik görüntüyü inceledi. Kaza saatinde olay yerinden geçen 48 araç tespit edilip, olay yeri uzmanlarınca incelendi. Ahmet Acar'a Z.T. yönetimindeki kamyonetin çarptığı belirlendi. Kazanın ardından havanın karanlık olması ve sis nedeniyle Acar'a, 8 aracın daha çarptığı tespit edildi. Z.T.'nin sis ve karanlıktan faydalanarak kamyonet ile ara yolları kullanarak kaçtığı ve 3 gün boyunca gizlendiği saptandı.

Z.T., 26 Kasım'da saklandığı yere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-11-28 16:43:19



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