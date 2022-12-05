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Kastamonu'da hastane odasında yangın; 8 kişi dumandan etkilendi

DHA

Kastamonu'da hastane odasında yangın; 8 kişi dumandan etkilendi


Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisinde odada çıkan ve kısa sürede söndürülen yangında, 2'si hasta 8 kişi dumandan etkilendi.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisindeki odada, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Servis, kısa sürede tahliye edilirken, ihbarla hastaneye gelen itfaiye ekipleri de alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında 2'si hasta olmak üzere 8 kişi, dumandan etkilendi. Yangının çıktığı odadaki yatak ve tıbbi cihazlar, kullanılamaz hale geldi. Serviste yatanlar da başka bölümlere alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2022-12-05 11:56:47

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