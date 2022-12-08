Valla Kanyonu'na 'adrenalin salıncağı'

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nın Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'na inşa edilen 'adrenalin salıncağı' turizm sezonuna kadar tamamlanıp hizmete açılacak.
Küre Dağları Milli Parklar Müdürlüğü, Pınarbaşı Belediyesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın ortak projesi kapsamında 2021 yılında Valla Kanyonu'na 10 metre yüksekliğinde 'adrenalin salıncağı' inşaatına başlandı. Pınarbaşı Kaymakamı Serkan Tokur ile Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, beton bloklar üzerinde demir malzeme kullanılarak yapılan ve inşaatı devam eden salıncağı inceledi. Belediye Başkanı Yaşar, projenin önümüzdeki turizm sezonuna yetişeceğini söyleyerek, "Pınarbaşı için 'Kastamonu turizminin amiral gemisi' sözünü boşuna etmedik. Geçtiğimiz sezon Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası ve Valla Kanyonu'nun ziyaretçileri çokça oldu. Önümüzdeki turizm sezonunda da 4 milyon TL maliyetli, Türkiye'de bir ilk olacak ve 450-500 metre boşluğa sallanacak, 10 metre yüksekliğindeki dev salıncak inşaatını bitirmiş olacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2022-12-08 13:45:51
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