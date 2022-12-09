Bakan Yanık: Mağdurların siyaset aparatı olarak kullanılmasına müsaade edemeyiz



Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla ilgili "Bunu siyaseten muhataplarımıza ateş etme aracı kılarsak bu meseleleri çözemeyiz, bu meselenin mağdurları ikincil bir kez daha mağdur olmuş olur. Buna kimsenin hakkı yok. Bu mağdurların siyasetin aparatı olarak kullanılmasına müsaade edemeyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kastamonu'da düzenlenen Halk Eğitim Merkezi'nde 'Geçmişten Günümüze Türk Kadını Resim Sergisi' açılışına ve panele katıldı. Bakan Yanık, düzenlenen programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yanık, H.K.G.'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bugün sabah bir televizyon kanalında yaptığım değerlendirmenin farklı şekilde çarpıtıldığını ve farklı bir takım değerlendirmelerin konu edindiğini öğrendim. Şunun tekrar altını çok kalın çizgiler ile ifade etmek istiyorum; bizim için bakanlık olarak, hükümet olarak 20 yıldır hiç değişmeyen bir biçimde tek önemli olan konu çocuğun üstün yararıdır, mağdurun korunmasıdır. Çocukların söz konusu olduğu durumlarda çocuklardan başka koruyacağımız hiçbir üstün yarar yoktur. Bu temel hareket noktasından yola çıkarak, bugüne kadar çocukların söz konusu olduğu cinsel istismar, şiddet, ihmal olabilir herhangi bir eylemde bizim tek gayemiz çocuğun korunmasıdır, güvence altına alınmasıdır, rehabilite edilmesidir. Dolaysıyla bu meselede de tek hareket noktamız, mağdurun mağduriyetinin giderilmesi" dedi.

'BU BAKANLIK İÇİN YENİ VAKA DEĞİL'

Bakan Yanık, mağdurun neye ihtiyacı varsa bunu temin etmekle yükümlü olduklarını kaydederek, "Dava sürecinde, hukuki desteğin sağlanması eğer talep ederse sosyal desteğin, ekonomik desteğin bunun sağlanması; devlet olarak biz mağdurun neye ihtiyacı varsa bunu temin etmekle yükümlüyüz. Bu davada biz tarafız bakanlık olarak, bundan daha ötesi yok. Meseleyi dikkatle ve ciddiyetle takip ettiğimizi, daha öncesinden itibaren mağdurun kurumlarımıza müracaatı ile en üst düzey destek sağlanmış, gizliliği sağlanmış, korunması sağlanmıştır. Bu yeni bir vaka değil bakanlık için. Biz bu vakanın başından beri, mağdurun bize geldiği ilk günden beri içindeyiz" diye konuştu.

'TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Yanık, konunun siyaset üstü olduğunu vurgulayarak, "Çocuğun istismarı, kadına şiddet siyaset üstü bir meseledir. `Siyasetin malzemesi yapmayalım´ sözünü yeniliyorum. `Siyaset konuşmasın´ değildir bunun anlamı. Hepimiz konuşalım; ama bunun üzerinden bir siyasi rant peşinden koşmayalım. Hiçbir sosyal grubu, eğitim grubunu, ekonomik grubu ayırıp da `burada şiddet olmaz, burada çocuk istismarı olmaz´ diyemiyoruz. O yüzden mesele çok komplike, mesele çok kapsamlı. Herksin mağdur olabileceği bir meseleden bahsediyoruz. O yüzden herkesin bu meseleyi can yakıcı bir mesele olarak ele alıp, ortak çıkması gerekiyor. Bunu siyaseten muhataplarımıza ateş etme aracı kılarsak bu meseleleri çözemeyiz, bu meselenin mağdurları ikincil bir kez daha mağdur olmuş olur. Buna kimsenin hakkı yok. Bu mağdurların siyasetin aparatı olarak kullanılmasına müsaade edemeyiz. Lütfen; mağdurların üzerinden bir siyaset çatışmasına gerek yok. Siyasetin her bir ferdi, grubu, bir araya gelelim ve bu meseleleri çözmeye odaklanalım. Bu meseleler kimseyi istisna tutmuyor, hiçbir sosyal grup böyle bir konudan istisna tutulamıyor. En başından çok dikkatli şekilde takip ettiğimiz bir konu, takip etmeye de devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-12-09 17:51:37



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