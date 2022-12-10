İlk Türk kadın mitingi, 103'üncü yılında kutlandı



KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da, Anadolu'nun işgaline karşı duyarlılık oluşturmak için 10 Aralık 1919'da gerçekleştirilen ilk Türk kadın mitinginin 103'üncü yıl dönümü kutlandı.

Kastamonu Valiliği'nce düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikler kapsamında Kışla Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na bando eşliğinde kortej gerçekleştirildi. Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

CHP'li Nazlıaka, valilik tarafından programda konuşma yapılmasına izin verilmediğini belirterek parti üyeleri ile meydanı terk etti. Nazlıaka, ayrılmadan önce, "Kadınlar için önemli bir günde konuşmamıza izin verilmediği için biz üzülerek ayrılıyoruz. Herkesin eşit, herkesin özgür olduğu günleri hep birlikte kucaklayacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu

2022-12-10 16:50:44



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