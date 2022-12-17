Kastamonu'da aracın çarptığı ayı öldü

TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde ormandan yola inen ayı, aracın çarpması sonucu öldü.
Sabah saatlerinde D-100 karayolunun Tosya Çaykapı köyü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan ayıyı gören bir sürücü, polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede ayının, bir aracın çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Ayı, görevliler tarafından kamyonetin kasasına konulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayının, tahnit işlemi uygulandıktan sonra müzede sergileneceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu
2022-12-17 10:54:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.