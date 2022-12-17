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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da aracın çarptığı ayı öldü

DHA

Kastamonu'da aracın çarptığı ayı öldü


TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde ormandan yola inen ayı, aracın çarpması sonucu öldü.
Sabah saatlerinde D-100 karayolunun Tosya Çaykapı köyü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan ayıyı gören bir sürücü, polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede ayının, bir aracın çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Ayı, görevliler tarafından kamyonetin kasasına konulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayının, tahnit işlemi uygulandıktan sonra müzede sergileneceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu
2022-12-17 10:54:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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