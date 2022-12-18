Cide'de denize açılan balıkçılar 5 bin kasa hamsi ile döndü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde balıkçılar bir gecede 5 bin kasa hamsi yakaladı.

Kastamonu Cide'de dün Karadeniz'e açılan balıkçılar, tekneleri dolu geri döndü. Cide Limanı'na yanaşan 10'dan fazla balıkçı teknesinde 5 bin kasadan fazla balık yakalandı. Balıklar, limanda bekleyen kamyonlarla yurdun birçok noktasına transfer edilirken, yaşanan bolluk balıkçıları sevindirdi. Limanda balık almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık ise dikkat çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2022-12-18 08:08:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.