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Milli parka 'uçurum salıncağı' yapılıyor   

DHA

Milli parka 'uçurum salıncağı' yapılıyor   


Ayhan ACAR/PINARBAŞI (Kastamonu),(DHA)-KÜRE Dağları Milli Parkı'ndaki Valla Kanyonu'nun zirvesine 'uçurum salıncağı' kurulacak. Salıncağın ayak aralığı 20 metre, yüksekliği ise 10 metre olacak. Türkiye'de ilk kez bir kanyon zirvesine dev salıncak kurulduğunu belirten Küre Dağları Milli Parkı'ndan Cemal Kaya, "Hem 650-700 metredeki salıncak hem de cam teras, eşsiz manzara fırsatı sunacak" dedi.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü'nün yatırımları ile Horma Kanyonu'na yürüyüş yolu, Ilıca Şelalesi'ne seyir terası, Valla Kanyonu'na ise burgulu teras yapıldı. Yol ile terasların yapıldığı bölgeyi 2022'de 300 bine yakın kişi, ziyaret etti. Son olarak bölgeye 'uçurum salıncağı' yapılması için adım atıldı. Proje eylül ayında başladı. 'Dünyanın en derin 2'nci kanyonu' olan Valla Kanyonu'nda 650 metre yükseklikte yapılan 'uçurum salıncağı' projesi tamamlanma aşamasına geldi. Salıncağın ayak aralığı 20 metre, yüksekliği ise 10 metre olacak. 'Uçurum salıncağı' nisan ayında hizmete açılacağı bildirildi. 'Uçurum salıncağı'nın yanına ayrıca 30 metrekarelik 2 tane cam teras yapılıyor. Cam terasların yüzde 95'i tamamlandı.
KANYON ZİRVESİNE SALINCAK BİR İLK
Küre Dağları Milli Parkı'na görev yapan Alan Kılavuzu Cemal Kaya, Türkiye'de ilk kez bir kanyon zirvesine dev salıncak kurulduğunu belirterek, "Küre Dağları Milli Parkı'nda, en çok yatırım yapılan yer; Pınarbaşı ilçemizdir. İlçemizdeki vahşi doğa, kanyonlar ve şelaleler turizmin gelişmesi ve yatırımların oluşmasında önemli rol oynamıştır. Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğümüz, buraya çok önemli yatırımlar yapmıştır. Özellikle Horma Kanyonu'na yapılan yürüyüş yolu, çok ilgi çekti. Şimdi de seyir terası yanına dev salıncak yapılıyor. Hem 650-700 metredeki salıncak hem de cam teras, eşsiz manzara fırsatı sunacak. Yatırımlarla ilçemiz ekoturizm sayesinde önemli noktaya geldi. Şimdi de 'uçurum salıncağı' sayesinde turistlerin daha çok ilgisini çekecek" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Pınarbasi Ayhan ACAR
2022-12-18 10:22:06

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