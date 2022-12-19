Kastamonu'da kar yağışı

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Mehmet SALMAN/ CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlatıldı.

Kentte özellikle Cide'de geceden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreye ulaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, ilçe ve köy yollarında ulaşımında aksama olmaması için çalışma başlattı. Cide ve Şenpazar ilçeleri arasında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kar küreme ve tuzlama yaptı. Şu ana kadar tüm yolların ulaşıma açık olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2022-12-19 13:10:28



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