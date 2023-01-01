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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer, Kastamonu'da cenazeye katıldı

DHA

Bakan Özer, Kastamonu'da cenazeye katıldı


TOSYA (Kastamonu), (DHA)-MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil'in annesi Perihan Özil'in cenazesine katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil'in annesi emekli öğretmen Perihan Özil (75), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. Özil için memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cenaze düzenlendi. Cenazeye; Özil'in yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kastamonu Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özil'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından toprağa verildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)
2023-01-01 16:24:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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