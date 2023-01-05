Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Memioğlu, evinde ölü bulundu

Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da, eski MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu (41), evinde ölü bulundu.
Kuzeykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gizem Memioğlu'ndan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis ekipleri, Memioğlu'nun evine kapıyı çilingire açtırarak girdi. Memioğlu, yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Memioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 11 Aralık 2021'de istifa eden Memioğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2023-01-05 17:17:04
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