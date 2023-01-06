Kastamonu'da inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik evler yandı

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik evlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bozkurt´ta, konut sitesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik evlerde, saat 04.30 sıralarında ilk belirlemeye göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden bir işçinin mesai arkadaşlarını uyandırması ile toplam 4 evde kalan 16 kişi tahliye edildi. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2023-01-06 11:31:45



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