Soylu: Ey Amerika bırak şimdi Akıncıları, başına daha büyük bir bela geliyor, Kızılelma geliyor

Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi ne diyorlar, 'İHA'ları, SİHA'ları ortadan kaldıracağız, yok edeceğiz.' Sizin kralınız gelse bunu yapmaz, Amerikanız gelse bunu yapamaz. Dünyada hangi ülkedeki muhatabımla karşı karşıya kalırsam, 'Bizi şu Bayraktar'a götürür müsünüz, orayı görmek istiyoruz' diyorlar. Ey Amerika bırak şimdi Akıncıları, başına daha büyük bir bela geliyor, Kızılelma geliyor" dedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşa edilen yeni Tosya Hükümet Konağı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle açıldı. Depreme dayanıksız olması nedeniyle 2017 yılında yıkılan ve 2022 yılı itibari ile yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağı binasının resmi açılış programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğu, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve çevre ilçelerin yöneticileri katıldı.

'NEREDE BU DEVLET' LAFI ÇOCUKLUĞUMUZDAN İTİBAREN BİZİ HEP EZMİŞTİR'

Bakan Soylu açılışta yaptığı konuşmada, afetlerde vatandaşları yalnız bırakmadıklarını vurgulayarak, "Biz küçükken siyah beyaz televizyonları seyrettiğimizde ülkemizde sel, deprem, afet olurdu. 10 gün, 1 ay sonra mikrofon bir annemize, vatandaşa uzatılırdı. İlk söz, 'Nerede bu devlet?' olurdu. Aslında bu millet vefakar, kadirşinas, yardımsever, birbirinin zor gününde beraber olan bir millet. Ama oradaki o afete düşen insanların beklediği tek bir şey var. Bu millet devletine meftun bir millettir. Ondan destek bekler. Zor zamana düştüğünde, deprem, sel, afet olduğunda, 'elini bana uzat' der. 'Ben buradan çıkarım ama senin bana elini uzatmanla daha kolay çıkarım' der. 'Nerede bu devlet' lafı çocukluğumuzdan itibaren bizi hep ezmiştir. Çünkü biz 16 daim devleti zor zamanlardan beri kuran bir ecdadın evladıyız. Bu coğrafyada bin yıldır varız. Recep Tayyip Erdoğan, sadece binalar, köprüler, barajlar yapmadı. Sadece bu ülkenin insanlarına yollar, Avrasya Tünelleri, herkesin itiraz ettiği zamanda şehir hastaneleri yapmadı, Yusufeli'den Ilısu'ya kadar ülkenin dört bir tarafını hem enerji üretimiyle hem de sulamayla doldurmadı. Dünyanın en büyük havalimanından birisini yapmadı. Ben bu ülkenin evladıyım, hepinizin huzurunda söylüyorum. Hakkımızı yiyenlere eğer bugün itiraz edebiliyorsak, eğer Amerika bütün dünyaya haksızlık yaparken, 'biz size bu haksızlığı yaptırmayız' diyerek onları deşifre edebiliyorsak Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin evlatlarına özgüveni ve cesareti kazandırdı. Elazığ'dan Malatya'ya, Giresun Dereli'deki sel afetinden İzmir depremine, Antalya'daki, Muğla'daki yangından Antalya Kumluca'daki sel afetine kadar, Bartın, Kastamonu, Bozkurt, Çatalzeytin'den Sinop Ayancık'a kadar hemen hemen her noktada neyle karşı karşıya kalmışsak, Allah, millet, şu gökyüzü şahittir, çocukluğumuzda duyduğumuz, 'Nerede bu devlet?' sözünü bir kez milletimize söylettirmedik. 'Allah devletten, milletten razı olsun' sözünü söylettirdik. 2011'deki Van depreminde Türkiye bambaşka bir zihniyet devrimi ortaya koydu. Ben iyi hatırlıyorum. İstanbul'da 1999'daki depremde Yalova, Kocaeli, Sakarya'daki depremde günlerce insanların ne sıkıntı çektiğini, devletin ulaşamadığını gördük. Bugün 65 binin üzerinde ev yapıldı, 50 bini teslim edildi. Evler bu geçmişte bildiğimiz sosyal konut, afet evleri değil" ifadelerini kullandı.

'MADEM 50 YILLIK PLAN YAPIYORLARDI BU KIŞ DONMAMANIN PLANINI NASIL YAPMADILAR'

Bakan Soylu, Avrupa'da yaşanan doğal gaz krizine dikkat çekerek, "Hiç endişe etmeyin bu ülkede beş vakit ezanlar şu minarelerden okunuyor. O sadece bizi namaza çağırmıyor, çocuklarımızın kalbine işliyor. Merak etmeyin dünyadaki haksızlıkları bu milletin evlatları yıkacak. Ne olursunuz, başınız dik durun, Ayasofya'nın minaresi gibi dimdik olun. Hiç boynunuzu eğmeyin. Her şeyi gördük. Bize derlerdi, `Bu Avrupa, Amerika 10, 20, 50 yıllık plan yaparlar. Adım atarsanız adımınızı görürler. Dünyada onlardan izinsiz hiçbir iş olmaz.' Madem 50 yıllık plan yapıyorlardı bu kış donmamanın planını nasıl yapamadılar" diye konuştu.

'EY GAFİL AMERİKA, EY GAFİL AVRUPA SEN BU TÜRK MİLLETİNİ TANIMIYORSUN'

Bakan Soylu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tam 300 yıldır etrafımızdaki coğrafyaya haksızlık üretiyorlar. İlk kez bunları böyle yakaladık. İlk kez 21'inci yüzyılın altyapısını tamamlamış bir şekilde bunları yakaladık. İngiltere demokrasinin beşiğiymiş, yıllardan beri böyle söylerdiler. Talimatla 3 ayda 3 başbakan değiştirdiler. Yıllarca gözümüzü boyadılar, yıllarca cesaretleriyle, güçleri ile bizi ezmeye çalıştılar, etrafımızdaki coğrafyaya terör yuvaları kurdular, yıllarca besleyip büyüttüler. Yıllarca her gün neredeyse 10 ay yıldızlı tabuta sarılmış evlatlarımızın arkasından tekbir getirerek yürüdük. Yıllarca dediler ki, 'terör devleti kuracağız.' Nereye kuracaklar, Hakkari'nin burnundan başlayıp Hakurk'tan Hatay'a kadar Amerika, Avrupa terör devleti kuracak. Ey gafil Amerika, Ey gafil Avrupa sen bu Türk milletini tanımıyorsun, bilmiyorsun. Orada terör devleti kuramazsın, kurdurmadık, kurdurmayacağız. Recep Tayyip Erdoğan sadece bu ülkeye bina, şehir hastanesi yapmadı, zihniyet değiştirdi. Terörle nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin zihniyetini değiştirdi. Türkiye'yi parçalamak, milli birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere izin vermedi. Doğu ile batının birbiriyle olan o farklılıklarının tamamını ortadan kaldırdı. Şimdi ne diyorlar, İHA'ları, SİHA'ları ortadan kaldıracağız, yok edeceğiz.' Sizin kralınız gelse bunu yapmaz, Amerika'nız gelse bunu yapamaz. Dünyada hangi ülkedeki muhatabımla karşı karşıya kalırsam, 'Bizi şu Bayraktar'a götürür müsünüz, orayı görmek istiyoruz' diyorlar. Ey Amerika bırak şimdi Akıncıları, başına daha büyük bir bela geliyor, Kızılelma geliyor."

'PKK'NIN TÜRKİYE'DEKİ DEFTERİNİ 29 EKİM'DE DÜRECEĞİZ'

"Allah nasip edecek, 29 Ekim 2023 tarihinde, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında, Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu ülkenin dağlarında tek bir terörist kalmayacak" diyen Soylu, "PKK'nın Türkiye'deki defterini düreceğiz. Sonra da Allah nasip edecek, Kandil'de, Suriye'de de nefes alamayacak. Eğer Türkiye'de terör olmasaydı; 1984 ile 2019 arasındaki terörün maliyetini çıkarttık. 2019 rakamları ile 3 trilyon 722 milyar lira. Neler yapılabilirdi? Terör olmasaydı bin adet İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 10 adet Veysel Eroğlu Barajı gibi baraj, 10 bin kilometre hızlı demiryolu, 100 bin kilometre duble yol, bin adet hidroelektrik termik santrali, bir adet uluslararası ölçekte havalimanı, bin adet bin yataklı şehir hastanesi bin adet bin kişilik kütüphane, bin adet 24 derslik okul. Terör olmasaydı bunların hepsini bir arada yapabileceğimiz bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya olacaktık" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasının ardından, Tosya Hükümet Konağı yapılan dua ile hizmete açıldı. Açılışın ardından binayı gezen Bakan Soylu, daha sonra AK Parti Tosya İlçe Teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci ve partililer ile bir araya gelen Bakan Soylu, ardından Tosya Belediyesi ziyareti sonra ilçeden ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kastamonu Bünyamin KARACAN

