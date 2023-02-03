Kastamonu'da 2 ahşap ev yandı

Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2 ahşap ev çıkan yangında tamanen yandı.
Üçağıl köyü Tatlısu Mahallesi'nde Bahri ile Dursun Erdoğan'a ait bitişik evlerde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede iki evi de tamamen sardı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, evler tamamen yandı.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN
2023-02-03 15:37:13
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