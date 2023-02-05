Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü



Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde budamak için çıkığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Cemal Karademir (53) hayatını kaybetti. Karademir'in düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Evrenye köyünde meydana geldi. Cemal Karademir, köy camisinin bahçesindeki ıhlamur ağacını budamak için merdivenle yukarı çıktı. Karademir, motorlu testere ile ağacı budarken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Karademir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Karademir'in motorlu testere ile düşme anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / İnebolu Barış İLYASOĞLU

2023-02-05 14:21:36



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