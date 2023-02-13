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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KASTAMONU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 30 YARALI

DHA

KASTAMONU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 30 YARALI


Akif DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)ANKARA'dan Sinop'a giden yolcu otobüsü, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Yan yatan otobüste 30 kişi yaralandı.
Kaza sabaha karşı Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesi Çetmi köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan aldığı yolcuları Sinop'a götürmek üzere yola çıkan N.K. yönetimindeki 34 FGD 859 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi karşı şeride geçerek devrildi. Metrelerce sürüklenen otobüste can pazarı yaşandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Ters istikamette devrilen otobüsün yeni bir kazaya neden olmaması için jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otobüste bulunan 30 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Taşköprü ve Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Önlem alan jandarma ekipleri Kastamonu-Sinop karayolunda trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kastamonu
2023-02-13 07:04:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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