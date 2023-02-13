Depremzede Yıldırım: Kapıyı açıp dışarı adım attığımda üzerime beton yığını geldi



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesindeki depremde yaralanan ve Kastamonu'da tedaviye alınan Mahmut Yıldırım (18), "Bu büyük depremden önce de ayda birkaç kere deprem oluyordu. Yine küçük depremdir, geçer sandık ama geçmedi. Birden gelince çok kötü oldu. Ailem ilk önce çıktı. En son ben çıktım. O yüzden böyle oldu zaten. 2'nci kattaydım. Kapıyı açıp dışarı adım attığımda üzerime beton yığını geldi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde yaralanan 9 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, depremzedelerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Ergül, "Hastalarımızın 5'i ortopedi, 1'i göğüs hastalıkları, 2'si psikiyatri, 1'i de beyin cerrahide yatmaktadır. Ayaktan gelen hastalarımız da mevcut. Deprem bölgesinden gelip ilimizde misafir edilen vatandaşlarımız da var. Poliklinik hizmeti verdiğimiz sayı geçen hafta itibariyle 136 idi. Bugün itibariyle acil servise gelen 146 depremzede hastamız bulunuyor. Bildiğim kadarıyla 1500, 2000 depremzede ilimize gelecek. Bunlarla ilgili de gerekli tedbiri aldık, her türlü imkana sahibiz" dedi.

'RÜYA GİBİ BİR ŞEYDİ'

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde bacağından yaralanan ve hastanede tedavi gören Mahmut Yıldırım, "Bu büyük depremden önce de ayda birkaç kere deprem oluyordu. Yine küçük depremdir, geçer sandık ama geçmedi. Birden gelince çok kötü oldu. Rüya gibi bir şeydi. Ailem ilk önce çıktı. En son ben çıktım. O yüzden böyle oldu zaten. 2'nci kattaydım. Kapıyı açıp dışarı adım attığımda üzerime beton yığını geldi. Ayağıma düştü. Ondan sonra kendimi yine evin içine attım. Kafama vazo düştü, dolap vücuduma düştü. Ondan sonra babam geldi aldı beni. Sonra da ağabeyim bizi aldı buraya geldi. Depremde kuzenim, yeğenim ve 2 bebeğimizi kaybettik. Tek isteğim iyi olmak. Başka bir şey istemiyorum" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2023-02-13 15:10:54



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