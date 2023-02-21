Kastamonu'da emekli polis, tartıştığı yeğenini öldürdü

Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da, emekli polis Turan Küçükbulut (49) tartıştığı yeğeni Furkan Küçükbulut'u (31) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Yenişehir Sitesi'ndeki Furkan Küçükbulut'un evinde meydana geldi. Furkan Küçükbulut, bir süredir konuşmadığı amcası Turan Küçükbulut ile barışmak için evinde buluştu. Çıkan tartışmada Turan Küçükbulut, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile yeğeni Furkan Küçükbulut'u sırtından bıçakladı. Turan Küçükbulut, olayın ardından kaçarken ihbarla eve gelen sağlık görevlileri, Furkan Küçükbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Turan Küçükbulut, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2023-02-21 13:24:42
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