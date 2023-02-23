Kastamonu'da 2 kuzenin yan yana ahşap evleri yandı

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KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da Yaşar Ova'ya (75) ait 2 katlı ahşap evin bacasında çıkan yangın, bitişiğindeki kuzeni Sami Ova'nın (50) evine sıçradı. Alevler, yaklaşık 1 saatte söndürülürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Tosya ilçesine bağlı Yenidoğan köyü Eski Mahallesi'nde, öğle saatlerinde, Yaşar Ova'ya ait evin bacasında yangın çıktı. Ev sahibinin eşi, tavandaki alevleri fark edip, dışarı koştu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, evin bitişiğindeki Yaşar Ova'nın kuzeni Sami Ova'nın evine sıçradı. Alevler, ahşap yapılı 2 evi sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, bir taraftan da çevredeki diğer ahşap evlere su tutup, alevlerin yayılmasını önledi. Yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yaralanan olmazken, 2 ev kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu

2023-02-23 16:19:36



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