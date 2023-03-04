Bünyamin KARACAN/ TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu D-100 yolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yol, yapılan çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Tosya ilçesi Yapraklı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Zaim Dalmış (31) yönetimindeki 39 AAF 354 plakalı iplik yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek yola makas yaptı. TIR'ın makaslaması sonucu D-100 yolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. TIR sürücüsü kazadan yara almazken, trafik kontrollü bir şekilde yan yola verildi. Ekiplerin yaptığı çalışma ile TIR'ın vinçle çekilmesinin ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Bünyamin KARACAN
2023-03-04 03:08:26
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