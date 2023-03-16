İnebolu'da uyuşturucu operasyonunda 28 tutuklama

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Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 51 kişiden, 28'i, tutuklandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 aylık teknik ve fiziki takiple şüpheliler tespit edildi. İnebolu Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 39'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28'i tutuklandı, 9´u adli kontrol şartıyla, 11 şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / İnebolu Barış İLYASOĞLU

2023-03-16 11:51:29



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