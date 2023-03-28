Bünyamin KARACAM/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen çimento yüklü TIR'ın şoförü Abdulkadir Elkatmış (32), yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Çorum-Kastamonu kara yolu Özboyu köyü yakınında meydana geldi. Abdulkadir Elkatmış yönetimindeki 41 AHD 943 plakalı çimento yüklü TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Elkatmış, araç içerisinde sıkıştı. İhbarla gelen ekiplerce çıkartılan Elkatmış, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Bünyamin KARACAN
2023-03-28 16:56:06
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