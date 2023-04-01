Kastamonu'da 2 katlı ev yandı

Mehmet SALMAN/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesi Çayüstü köyünde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kül oldu.
Çayüstü köyünde Özden Akman'a ait ahşap evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek evin tamamını sardı. Evde yalnız yaşayan Özden Akman, yangını fark edince uyuduğu odanın penceresinden atladı. Akman, yara almadan kurtuldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev tamamen yandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Mehmet SALMAN
2023-04-01 13:11:53
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