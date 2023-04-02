Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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ANKARA, (DHA)KASTAMONU'nun İhsangazi ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde saat 00.24'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 11.83 kilometre altında gerçekleşti. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu ANKARA, (DHA)

2023-04-02 00:49:30



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