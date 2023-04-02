Cide açıklarında dümeni kilitlenen yük gemisi karaya oturdu

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Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesi açıklarında dümeni kilitlenen kuru yük gemisi, sürüklenerek karaya oturdu.

Yunanistan'ın Piraeus Limanından Gürcistan'ın Poti Limanına giden Antigua ve Barbuda bayraklı 'Maren' adlı konteyner gemisi, Kerempe burnu açıklarında seyrederken Cide'nin Alayazı köyü mevkiinde, iddiaya göre dümeninin kilitlenmesi sonucu kıyıya sürüklendi. Gemi, sahile 30 metre kala karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geminin kurtarılması için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2023-04-02 17:55:57



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