Karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması



Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesi açıklarında dün karaya oturan ve hasar gördüğü için su almaya başlayan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Yunanistan'ın Piraeus Limanı´ndan Gürcistan'ın Poti Limanı´na giden Antigua ve Barbuda bayraklı 'Maren' adlı konteyner gemisi, dün Kerempe Burnu açıklarında seyrederken Cide'nin Alayazı köyü mevkisinde, dümeninin kilitlenmesi sonucu kıyıya sürüklendi. Gemi, sahile 30 metre kala karaya oturdu. Geminin tabanında ilk belirlemelere göre 30 santimetre eninde ve 20 metre uzunluğunda yırtık oluştuğu ve geminin buradan su aldığı belirtildi.

3 kaptanı ve 16 mürettebatı bulunan geminin kurtarılması ve onarımı için çalışma başlatıldı. 22 kişilik kurtarma ekibinde yer alan Ahmet Demir, "Gemide su altı ekipleri tarafından ilk belirlemelerine göre 20 metre uzunluğunda yırtık tespit edildi ve bu noktalardan su aldığı belirlendi. Gemi yaklaşık 7 metrelik su derinliğine oturmuş durumda. Kurtarmada ilk olarak geminin yükü olan konteynerlerin bir kısmı tahliye edilecek. Daha sonra su altı kaynakçıları hasar gören yerleri denizin altında tamir edecek ve gemiyi yüzdürmeye çalışacaklar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2023-04-03 14:10:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.