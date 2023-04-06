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KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, İsrail polisinin Mecsid-i Aksa'ya yönelik saldırısı kınandı.İsrail'in sahur vaktinde Mecsid-i Aksa'ya saldırısı Cide TÜGVA Temsilciliği ve Cide Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen eylemle kınandı. Teravih namazı sonrası Merkez Kara Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan grup üyeleri okudukları basın açıklamasıyla İsrail'i kınadı. Toplanan grup tarafından uzun süre tekbir getirilirken, 'Kahrolsun İsrail' sloganları atıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:

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Basın açıklaması

SloganlarHaberKamera: Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2023-04-06 01:22:53



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