Kastamonu'da 2 katlı ahşap evde yangın

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Barış İLYASOĞLU/ İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, ev sahibi Salih Güloğlu'na (75) ulaşılamadı. Ekiplerin başlattığı çalışma sürdürülüyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Dere Mahallesi Soğukpınar köyünde Salih Güloğlu'na ait olduğu öğrenilen 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, ev sahibi Salih Güloğlu'na ise henüz ulaşılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / İnebolu Barış İLYASOĞLU

2023-04-12 19:38:30



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