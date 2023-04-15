Yanan evin enkazında kemikleri bulunan kadın için gıyabi cenaze namazı

Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yanarak kül olan 3 katlı ahşap evin enkazında kemikleri bulunan Hayriye Çelik (75) için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cide'ye bağlı Beltepe köyünde dün öğle saatlerinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında Mustafa Çelik yaralı kurtarılırken, eşi Hayriye Çelik hayatını kaybetti. Tamamen yanan evin enkazında yapılan aramada Hayriye Çelik'in kemiklerine ulaşıldı. Çelik'in kemikleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayriye Çelik için bugün Beltepe köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Mehmet SALMAN
2023-04-15 17:47:18
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