CK Enerji´den çevreye duyarlı şirketlere `Yeşil Enerji Sertifikası´



KASTAMONU, (DHA) Park Dedeman Kastamonu Otel, CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi oldu. Otel, yıllık 510 bin kWh elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.Dünyada ve Türkiye´de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimi içindeki payının giderek arttığına işaret eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, son yıllarda yeşil enerji sertifikasyon sürecinde de yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Bülbül, "CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak biz de doğayı ve gelecek nesilleri korumak adına yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen sanayi ve ticarethane müşterilerimizin "Yenilenebilir Enerji Sertifikası" (I-REC /International Renewable Energy Certificate) almalarına aracılık ediyoruz. Bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alarak çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. I-REC belgesi alarak elektrik tüketimini yeşil enerjiden karşılayacağını belgeleyen Park Dedeman Kastamonu Oteli´i attıkları bu değerli adım için kutlarım" diye konuştu.YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKASI NEDİR?Son yıllarda giderek yaygınlaşan I-REC (Yenilebilir Enerjisi Sertifikası), RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına destek veriyor.SERTİFİKAYA SAHİP OLAN ŞİRKETLER ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR ELDE EDİYORÜretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketiciler bilinçli ve güvenilir bir seçim yapabiliyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olması nedeniyle tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken buna karşılık çeşitli avantajlar da sağlıyor. DHA-Ekonomi Türkiye-Kastamonu DHA

2023-05-10 12:07:31



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