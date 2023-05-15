Kastamonu'da AK Parti 2, CHP 1 vekil kazandı

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KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da, kesin olmayan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti 2, CHP 1 milletvekilliği kazandı.

291 bin 931 seçmeni bulunan Kastamonu'da vatandaşlar 1655 sandıkta oy kullandı. Kastamonu İl Seçim Kurulu verilerine göre kullanılan 268 bin 474 oyun 259 bin 438'i geçerli sayıldı. Oyların yüzde 45,41'ini alan AK Parti'den Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile oyların yüzde 21,78'ini alan CHP'den Hasan Baltacı milletvekili seçildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kastamonu

2023-05-15 15:43:36



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