Cide'de çıkan yangında 3 ahşap ev tamamen yandı

Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 3 ahşap ev yanarak kül oldu.
İlçeye bağlı Soğucak köyünde Ali İlgin'in evinde sabaha karşı yangın çıktı. Aile evden çıkarken, alevler kısa sürede bitişikteki Mustafa İlgin ve Makbule Yıldırım'a ait ahşap evlere sıçradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
3 evin de tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Mehmet SALMAN
2023-05-25 17:50:12
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