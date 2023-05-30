Bahçesine giren bozayıya 'Fasulye de ye' diye seslendi



Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesindeki Gideros Koyu'nda bahçelere giren bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Evinin penceresinden videoya aldığı ayıya seslenen kişi, "Fasulyelerden de ye. Güzel, pahalı onlar" dedi.

Gideros Koyu'nda bir boz ayı, bahçelere dadandı. Yaklaşık 1 aydır görülen bozayıya vatandaşlar 'Ahmet' ismini taktı. Bir kişi, bahçesindeki sebzeleri yiyen bozayıyı, cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Videoda ayıya seslenen vatandaş, "Ahmet gel oğlum. Fasulyelerden de ye. Güzel, pahalı onlar" dedi.

'ÖNLEM ALINMASINI BEKLİYORUZ'

Kalafat Mahallesi Muhtarı Seral Gün, ayının insanları korkuttuğunu belirterek, "Ayı yerleşim yerlerine kadar gelip bahçelere giriyor. Bazen Gideros'ta koya kadar iniyor. Bu durum ilgi ile karşılansa da insanların korkmasına neden oluyor. Durumu Milli Parklar'a bildirdik. Kısa sürede önlem alınmasını bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2023-05-30 14:31:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.