Kastamonu'da taşkın alarmı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde, taşkın riskine karşı alarm durumuna geçildi. İnebolu'da okullar 1 günlüğüne tatil edilirken, esnaftan da iş yerlerini açmaması istendi.

Kastamonu'da 2021 yılında sel felaketi yaşanan İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde dün başlayan aralıklara etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle taşkın durumuna karşı alarma geçildi. İnebolu'nun içinden geçen Söke Çayı ile Bozkurt'un içinden geçen Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. İki çayda da taşkın riskine karşı önlem alındı. Çayların kenarlarında taş ve toprak yığınlarıyla barikat oluşturuldu.

İnebolu'da ayrıca okullar bugün 1 günlüğüne tatil edildi. Belediye hoparlörlerinden de anons yapılarak esnaftan iş yerlerini açmaması istendi.

Bozkurt-Bayramgazi yolu ile Bozkurt-Sarıçiçek köy yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kastamonu ve çevre illerde bugün saat 15.00 sıralarına kadar gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan risklerine dikkat çekildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / İnebolu Barış İLYASOĞLU

2023-06-05 10:32:11



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