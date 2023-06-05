Kastamonu'da taşkın alarmı (3)

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



'ŞU ANDA HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK'

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, "Bozkurt ilçemizde 2021 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında dere yatağının genişletilmesi ve 6 köprünün yapılması sayesinde bu yoğun yağışta suyun hızlı bir şekilde denize aktığını söyleyebiliriz. Şu anda tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, ilçemize bağlı bazı köylerde heyelanlar olduğunu biliyoruz, ekiplerimiz bunlara müdahale ediyor. Şu anda bizlere ulaşan bir can kaybı ihbarı yok. Derenin sabah saatlerine oranla debisinin de azaldığını söyleyebiliriz. Yağış da ara ara devam ediyor. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok" dedi. (DHA)Ayhan ACAR/BOZKURT(Kastamonu),(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Bozkurt Ayhan ACAR

2023-06-05 16:30:59



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