Kastamonu'da taşkın alarmı (4)

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TAŞAN SÖKE ÇAYI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kastamonu´nun İnebolu ilçesinde son 24 saatte metrekareye 97 kilogram yağış düştü. İlçenin içinden geçen Söke Çayı'nın taşmasıyla çok sayıda dükkan ve işyerinin alt katlarını su bastı. Akşam saatlerinde debisi artan Söke Çayı havadan dronla görüntülendi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / İnebolu Ayhan ACAR

2023-06-05 20:23:41



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