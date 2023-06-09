İnebolu'da, 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' başladı



Barış İLYASOĞLU/ İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' başladı. İnebolu ile Kastamonu arasında gerçekleştirilecek olan yürüyüş 4 gün sürecek.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi 'İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahında düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' başladı. İnebolu Limanı'nda düzenlenen törene, Kastamonu Valisi Avni Çakır, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile ilçe halkı katıldı. Törende, temsili gösteri ile Kurtuluş Savaşı'nda silah ve cephanenin deniz yolu ile İnebolu Limanı'na getirilişi ve yöre halkının omuzlarında kağnı arabasına yüklenerek cepheye sevki canlandırıldı.

4 GÜN SÜRECEK VE 95 KİLOMETRELİK YOK YÜRÜNECEK

4 gün sürecek 95 kilometrelik 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlara, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri eşlik ediyor. Atlı birlikler yürüyüşçülerin önünde bando eşliğinde yürüyüşe katılırken; Türk bayrakları ile Atatürk posterleri de yürüyüşçüler tarafından açıldı. Atlı birlikler, ilçeden geçtikleri sırada yaptıkları gösteri ilçe halkından büyük alkış topladı. Yürüyüş sırasında vatandaşlar, yürüyenleri karanfil ve konfetilerle selamladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / İnebolu Barış İLYASOĞLU

2023-06-09 18:43:32



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