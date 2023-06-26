Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'da tarlada çalışırken yağmurdan korunmak için kulübeye sığınan 2 kişi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yavuç köyünde meydana geldi. Hikmet Şen ve Salim Demir (52), tarlada çalıştıkları sırada, gök gürültülü sağanak başladı. Demir ve Şen, yağmurdan korunmak için bölgede bulunan kulübeye sığındı. Bu sırada kulübenin üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şen ve Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tasköprü Hüseyin DOĞAN

2023-06-26 19:43:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.