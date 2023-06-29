Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım

DHA

Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Piknik gibi etkinliklere, belirlenen alanlara gidelim. O alanların dışında herhangi bir yerde ateş yakmayalım. Mangal gibi şeyleri yaptıktan sonra izin verilen yerlerde bile, ateşin söndürülmesi için bütün tedbirlere dikkat edelim" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valiliği'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programda Bakan Yumaklı'nın yanı sıra; Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Serap Ekmekçi ve Halil Uluay da yer aldı. Bakan Yumaklı, baba ocağında olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kastamonu'nun tarihteki önemine değinen Bakan Yumaklı, "Sadece Kurtuluş Savaşı'ndaki İnebolu'nun fonksiyonu bile, İnebolu'nun Kurtuluş Savaşı'nın lojistik üstü olduğunu anlatmak bile başlı başına bir olaydır. Türk sinema sektörüne bu konuda Kastamonu'nun sadece o dönemini anlatsalar, mazileri 100 yılı bile geçmemiş ülkelerin sinema sektöründen çok daha fazla malzeme bulabileceklerini söyleyebilirim" diye konuştu.
'HEDEFİMİZ MÜDAHALE SÜRESİNİ 10 DAKİKAYA İNDİRMEK'
Bayram tatilinde piknik yapacak vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran Yumaklı, şunları söyledi:
"Orman yangınlarının önemli kısmı, insan hatasından kaynaklanıyor. Bizim basit gördüğümüz olayların sonuçlarını geçen yıllarda ülkemiz yaşadı. Büyük acılara sebep olduğunu gördük. Buna sadece ağaç yanması olarak bakmayın. O sistemde ne varsa, bir daha geri dönmemek üzere yok olduğunu mutlaka göz önüne alın. O yüzden, bütün vatandaşlarımızdan bir istirhamım var. Piknik gibi etkinliklere, belirlenen alanlara gidelim. O alanların dışında herhangi bir yerde ateş yakmayalım. Mangal gibi şeyleri yaptıktan sonra izin verilen yerlerde bile, ateşin söndürülmesi için bütün tedbirlere dikkat edelim. Ormanlara gözümüz gibi bakalım. Çünkü bizim en büyük zenginliklerimizden bir tanesi. Ormanlarımızın korunması için bütün vatandaşlarımızın özellikle ilgi ve alakalarını istirham ediyoruz. Herhangi bir ateş, duman görüldüğünde, ilgili arkadaşlarımıza bunun ihbarını yaparsanız, oraya intikal edeceğiz. Geçen yıl ortalama 11 dakikada müdahil olmuştuk, bu yıl hedefimiz 10 dakikaya indirmek." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2023-06-29 15:30:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına ...
Kastamonu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da otomobil ile çarpışan motosikletin ...
Kastamonu'da 72 acemi kasap hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da 72 acemi kasap hastanelik oldu
Kastamonu'da bıçakçıların "kurban" mesaisi
YEREL HABERLER Kastamonu'da bıçakçıların "kurban" mesaisi
Kastamonu'da ilk Togg sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Kastamonu'da ilk Togg sahibine teslim edildi
Kastamonu'da çıkan yangında 2 otomobil ile 2 minibüs zarar gördü
YEREL HABERLER Kastamonu'da çıkan yangında 2 otomobil ile 2 minibüs ...
Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kurban Bayramı arifesi yoğunluğu
YEREL HABERLER Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kurban ...
Depremzede Adıyaman Gençlik ve Spor çalışanları, Kastamonu'da kampa katıldı
YEREL HABERLER Depremzede Adıyaman Gençlik ve Spor çalışanları, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.