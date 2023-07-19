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        Devrekani Çayı'nda suya kapılan tamircinin cansız bedenine ulaşıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:22
        Devrekani Çayı'nda suya kapılan tamircinin cansız bedenine ulaşıldı

        Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, köyün su şebekesini onarmak için Valla Kanyonu'ndaki Devrekani Çayı'na giren ve akıntıya kapılan tamirci Mehmet Bal'ın (65) cansız bedenine ulaşıldı.

        Cide ilçesine bağlı Çamdibi köyünde yaşayan Mehmet Bal (65), dün akşam saatlerinde köyün şebeke suyunun kesilmesi üzerine tamir etmek için Valla Kanyonu'na gitti. Su borularının bulunduğu tarafa geçmek için iki arkadaşıyla birlikte Devrekani Çayı'na giren tamirci Bal, suya kapılarak gözden kayboldu. Bunun üzerine Bal'ın arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu bugün Bal'ın akıntıya kapıldığı noktadan 50 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

        2023-07-19 18:21:32

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