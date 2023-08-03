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        Kastamonu'da fabrika yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:40
        Kastamonu'da fabrika yangını

        Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASATAMONU'nun Tosya ilçesinde, kapı üretim fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

        Tosya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hüseyin Karakaya'ya ait kapı üretim fabrikasında, saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın idari bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, boya ve tiner gibi yanıcı malzemelerin bulunduğu alana sıçrayınca tüm fabrikayı sardı.

        İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçlarıyla da söndürme çalışmalarına destek verildi. Çevrede bulunan diğer fabrika ve iş yerlerinde çalışanlar da yangının sıçraması ihtimaline karşı eşyaları tahliye etmeye çalıştı.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Bünyamin KARACAN

        2023-08-03 09:39:25

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