Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kastamonu'da depo yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da depo yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde evin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi Kalfa Sokak'ta bulunan Yaşar Özge'ye ait müstakil evin depo kısmında, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Panik yaşayan vatandaşlar, yangının büyümesi riskine karşı, deponun yanındaki garajda duran ve sahibi bulunamayan otomobili iterek alevlerden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Depo ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Bünyamin KARACAN

        2023-08-07 11:40:06

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kastamonu'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kastamonu'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kur...
        Kastamonu'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kur...
        Kaymakam Coşkun traktör kullanarak çiftçilere yardım etti
        Kaymakam Coşkun traktör kullanarak çiftçilere yardım etti
        Kastamonu'da ilçeye inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
        Kastamonu'da ilçeye inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
        Devrekani Kaymakam Coşkun, parke ve asfalt çalışmalarını inceledi
        Devrekani Kaymakam Coşkun, parke ve asfalt çalışmalarını inceledi
        Pompeipolis Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor
        Pompeipolis Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor