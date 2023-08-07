Kastamonu'da depo yangını

Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde evin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi Kalfa Sokak'ta bulunan Yaşar Özge'ye ait müstakil evin depo kısmında, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Panik yaşayan vatandaşlar, yangının büyümesi riskine karşı, deponun yanındaki garajda duran ve sahibi bulunamayan otomobili iterek alevlerden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Depo ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Bünyamin KARACAN

2023-08-07 11:40:06