Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        KASTAMONU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 7 EV KÜLE DÖNDÜ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        KASTAMONU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 7 EV KÜLE DÖNDÜ  
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzla köyünde bir evde çıkan ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangında 7 ev küle döndü. Kastamonu ve Karabük'ten bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalar sürdürülürken yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, ölen hayvan konusunda ise incelemeler sürdürülüyor. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzla köyü Ülde Mahallesi'nde gece saatlerinden yangın çıktı. Henas belirlenemeyen sebeple bir evde çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangın kısa sürede çoğu ahşap yapı olan bitişikteki evlere de sıçradı. Köylüler alevlere ilk müdahalede bulurken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine ilçenin yanı sıra Karabük, Kastamonu ve Bartın il ve ilçe itfaiyeleri ile 3 ildeki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır da yangının yaşandığı köye geldi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı. 7 EV KÜLE DÖNDÜKöyle soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında ilk belirlemelere göre ahşap olan 7 ev küle döndü. Can kaybı ve yaralanma olduğu belirtilirken, ölen hayvan konusunda ise heniz bilgi edinilemedi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının sonucunda yangının kontrol altına alındığını ifade eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol, "Malesef 7 evimiz yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı" açıklamasında bulundu. (DHA)Görüntü Dökümü:

        ------------------------------

        Yangın anına ait görüntüler

        DetaylarHaber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

        2023-08-10 02:09:02

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        57 ile yeni vali atandı
        57 ile yeni vali atandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 5 evi saran yangına müdahale ediliyor
        Kastamonu'da 5 evi saran yangına müdahale ediliyor
        Kastamonu'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu
        Kastamonu'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu
        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ikinci konut kurası çekildi
        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ikinci konut kurası çekildi
        Kastamonu Valisi Çakır yaralanan polisleri ziyaret etti
        Kastamonu Valisi Çakır yaralanan polisleri ziyaret etti
        Kastamonu'da eşini ve 2 polisi tüfekle yaralayan şüpheli vurularak yakaland...
        Kastamonu'da eşini ve 2 polisi tüfekle yaralayan şüpheli vurularak yakaland...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da yaşlı kadını 28 bin dolar dolandıran şüpheli tutu...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da yaşlı kadını 28 bin dolar dolandıran şüpheli tutu...