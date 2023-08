KASTAMONU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 7 EV KÜLE DÖNDÜ  

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzla köyünde bir evde çıkan ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangında 7 ev küle döndü. Kastamonu ve Karabük'ten bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalar sürdürülürken yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, ölen hayvan konusunda ise incelemeler sürdürülüyor. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzla köyü Ülde Mahallesi'nde gece saatlerinden yangın çıktı. Henas belirlenemeyen sebeple bir evde çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangın kısa sürede çoğu ahşap yapı olan bitişikteki evlere de sıçradı. Köylüler alevlere ilk müdahalede bulurken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine ilçenin yanı sıra Karabük, Kastamonu ve Bartın il ve ilçe itfaiyeleri ile 3 ildeki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır da yangının yaşandığı köye geldi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı. 7 EV KÜLE DÖNDÜKöyle soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında ilk belirlemelere göre ahşap olan 7 ev küle döndü. Can kaybı ve yaralanma olduğu belirtilirken, ölen hayvan konusunda ise heniz bilgi edinilemedi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının sonucunda yangının kontrol altına alındığını ifade eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol, "Malesef 7 evimiz yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı" açıklamasında bulundu. (DHA)Görüntü Dökümü:

Yangın anına ait görüntüler

2023-08-10 02:09:02