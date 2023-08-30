Kastamonu'da yangın, 1 saatte kontrol altına alındı

Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde anız yangını olarak çıkan, ağaçlık alana da sıçrayan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Akyer Ovası'ndaki hasat edilen tarım arazilerinde öğle saatlerinde anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ağaçlık alana sıçradı. Bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, vatandaşlar da destek verdi. Yangın, 1 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Tarım arazileri ile ağaçlık alan zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Bünyamin KARACAN

2023-08-30 16:45:13