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        Evin bahçesinde el bombası kazısı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:46 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:47
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        Evin bahçesinde el bombası kazısı
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        Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki bir evin bahçesinde el bombası gömülü olduğu ihbarı sonrası kazı çalışması yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

        Hacıkemal Mahallesi Yeni Cami Sokağı'nda, 1 ay önce hayatını kaybeden polis memuru Mustafa O.'nun evinin kanalizasyon gideri tıkandı. Kızı Sebahat O., gideri tamir ettirmek istedi. Annesi Fatma O., babasının bahçeye el bombası gömdüğünü belirterek müsaade etmedi. Sebahat O.'nun ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis, itfaiye, elektrik ve doğal gaz idaresi ekibi adrese sevk edildi. Evi tahliye edip, çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, iş makineleri ile kazı çalışması başlattı. 2,5 saat boyunca süren çalışmada herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Mahallede oturan Nevin Tahtacı, "Evin sahibi emekli polisti. Bir ay kadar önce vefat etti. Kızı ve eşi evde kalırken gider tıkanmış. Kızı, gideri değiştirmek isteyince annesi de 'Baban, bahçeye el bombası gömdü' diye anlatmış. Kızı da polise ihbarda bulunuyor" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Bünyamin KARACAN

        2023-08-31 14:45:40

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